POL-D: Düsseltal - Großeinsatz nach Schlägerei in Shisha-Bar

Düsseldorf (ots)

Düsseltal - Großeinsatz nach Schlägerei in Shisha-Bar - Polizei muss Pfefferspray einsetzen - Vier Ingewahrsamnahmen - Drei Strafanzeigen - Polizisten unverletzt

Einsatzzeit: Samstag, 13. Mai 2023, 02:45 Uhr bis 03:30 Uhr

Nach dem Einsatzstichwort: "Massenschlägerei in einer Shishabar" mussten in der Nacht zu Samstag insgesamt 20 Streifenteams ausrücken, um die Lage vor Ort zu beruhigen bzw. nicht weiter eskalieren zu lassen. Polizeibeamte oder Beamtinnen wurden trotz tätlicher Angriffe und Widerstandshandlungen nicht verletzt. Vier Beteiligte mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Drei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und Verstoßes gegen das Waffengesetz werden vorgelegt. Eine Gaststättenmeldung wurde gefertigt.

Zur Ereigniszeit meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Düsseldorfer Polizei über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung mit bis zu zehn aktiv beteiligten Personen in der Shisha-Bar an der Brehmstraße. Die Mitteiler gaben hierbei an, dass Personen mit Messern bewaffnet seien. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden rund 100, meist Jugendliche und junge erwachsene Männer, in aggressiver Stimmung in den Räumlichkeiten der Shisha-Bar angetroffen. Etwa zehn Personen schlugen weiterhin aufeinander ein und aus der Gruppe der Schaulustigen und Unbeteiligten wurde mehrfach warnend "Messer! Messer!" gerufen. Um die sich schlagenden Personengruppen zu trennen und die Auseinandersetzungen zu beenden, setzte die Polizei Reizstoffsprühgeräte ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurden vier Beamte tätlich angegriffen, wobei sie durch die Widerstandshandlungen nicht verletzt wurden. Weitere Polizeikräfte "rückten nach". So konnte die Lage mit starken Polizeikräften statisch gehalten und anschließend beruhigt werden.

Im Rahmen der Zeugenbefragungen konnte ermittelt werden, dass es in den Räumlichkeiten der Shisha-Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen war. Dabei schlug ein 33-jähriger Kosovare mit dem Kopf einer Shisha auf einen 19-Jährigen ein. Der 19-Jährige wurde verletzt. Gegenstand der Ermittlungen ist, ob diese Körperverletzung Auslöser der Massenschlägerei war, oder Folge. Hinweise auf den Einsatz von Messern haben sich nicht bestätigt. Ein Schlagring wurde sichergestellt.

