Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Verdacht der Brandstiftung nach Einbruch in eine Halle - Polizei fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Heerdt - Verdacht der Brandstiftung nach Einbruch in eine Halle - Polizei fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera - Ermittlungen dauern an

Link zur Fahndung: Düsseldorf - versuchte Brandstiftung in Lagerhalle (polizei.nrw)

Tatzeit: Samstag, 13. Mai 2023 , 02:09 Uhr

Nach einem Einbruchsgeschehen in der vergangenen Nacht in Heerdt fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern. Die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge, gelangten die Täter mit einem roten Kleintransporter des Herstellers Piaggio, der eine Woche zuvor am Südfriedhof Düsseldorf entwendet wurde, durch das Hallentor in das Gebäude an der Heesenstraße. Im weiteren Verlauf, so die Überwachungskameras, versuchten sie mit ausgebrachter Flüssigkeit Feuer zu legen.

Die Motivation der Täter ist völlig unklar, daher ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

Daher stellt die Polizei die folgenden Fragen:

Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zu Nutzern machen?

Wer kann Angaben zum Diebstahl des Kleintransporters machen, der im Zeitraum von Samstag, 06.05.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, 07.05.2023, 11:20 Uhr, vom Gelände einer Friedhofsgärtnerei am Düsseldorfer Südfriedhof entwendet wurde?

Wer kann Angaben über verdächtige Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge im Gewerbepark Heesenstraße in Düsseldorf Heerdt im Zeitraum von Samstag, 13.05.23, 00:00 Uhr bis Samstag, 13.05.23, 05:00 Uhr, machen?

Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder Personen werden erbeten an die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell