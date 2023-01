POL-NE: Betäubungsmittel während Festnahme aufgefunden

Neuss (ots) - Am Mittwoch (18.01.), gegen 20:25 Uhr, kam es in Neuss an der Düsseldorfer Straße / Ecke Blücherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-Jährige Neusserin verletzt wurde. Ein 36-jähriger Autofahrer war auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Neuss unterwegs und wollte gerade den Kreuzungsbereich passieren, als die 28-Jährige aus noch ungeklärter Ursache von links über die Straße lief. Sie ...

