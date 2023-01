POL-NE: Atem-Gerät aus Auto entwendet

Meerbusch, Neuss (ots) - In der Zeit von Montag (16.01.), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (18.01.), 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Meerbusch. Unbekannte hatten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung an der Witzfeldstraße aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Schmuck erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Karl-Arnold-Straße in Meerbusch. Die unbekannten ...

mehr