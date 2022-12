Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Rostock (ots)

Nach dem Brand eines Pkw im Rostocker Stadtteil Evershagen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Das Fahrzeug, ein Seat Altea, parkte am Fahrbahnrand in der Carl-von- Linné-Straße. Passanten wurden am 27.12.2022 gegen 04:30 Uhr durch einen lauten Knall auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug komplett aus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein daneben stehender VW Golf stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.

Bereits am 26.12.2022 wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr über einen beschädigten Pkw informiert. Dieser war in der Trelleborger Straße abgestellt. Unbekannte hatten eine Scheibe und die Motorhaube des Ford Puma beschädigt und erfolglos versucht, das Fahrzeug in Brand zu setzen.

Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, soll durch die laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock geklärt werden.

