Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Wittmund - Unfallflucht mit E-Scooter

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Auf der B4361 zwischen Sande und Friedeburg kam es zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines schwarzen VW Passat fuhr gegen 16 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Friedeburg, als ihm ein schwarzer Golf entgegenkam. In einer Kurve stießen die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln zusammen. Bei dem VW Passat wurden an der Fahrerseite der Außenspiegel und die Fensterscheibe zerstört sowie der Lack beschädigt. Der Fahrer des schwarzen VW Golfs, möglicherweise ein GTI, setzte seine Fahrt weiter in Richtung Sande fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. An dem Wagen dürfte ebenfalls der Seitenspiegel beschädigt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04462 9110.

Wittmund - Unfallflucht mit E-Scooter

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Wittmund geflüchtet. Der Unbekannte kollidierte um kurz nach 17 Uhr auf der Wallstraße am Fahrbahnrand mit einem geparkten schwarzen Mercedes E 220. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der mutmaßlich jugendliche Verursacher flüchtete, ohne sich darum zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

