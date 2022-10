POL-WHV: Raub in Wilhelmshaven nach Fahrradsturz

Jever (ots) - Innerhalb der letzten drei Wochen wurden im Bereich Sandeler Burgweg in Jever insgesamt sechs alte Autoreifen entsorgt. Zeugen die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever, Tel.: 04461-92110, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 ...

