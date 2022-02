Polizei Köln

POL-K: 220213-1-K Bewaffneter Mann überfällt Kiosk - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk am Samstagabend (12. Februar) im Stadtteil Nippes sucht die Polizei nach einem maskierten Mann, der gegen 22.20 Uhr vom Tatort Niehler Straße/Kuenstraße mit einer weißen Plastiktüte mit Aufdruck zu Fuß in Richtung Florastraße geflüchtet ist. Zuvor hatte der etwa 1,70 Meter große, 30 Jahre alte und schlanke Verdächtige eine Angestellte (50) mit einer schwarzen Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, schwarze Handschuhe und eine schwarze Skimaske. Er erbeutete Scheine und Münzen aus der Kasse. Hinweise zum Tatgeschehen, seinem weiteren Fluchtweg, sowie zur Identität oder dem Aufenthaltstort des Gesuchten nehmen die Raubermittler vom Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell