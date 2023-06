Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Bereits am Samstag kam es in Moordorf zum Diebstahl eines Pedelecs. Auf dem Bürgermeister-Lüken-Platz entwendeten Unbekannte zwischen 15 Uhr und 17 Uhr ein schwarzes Damenrad der Marke Gazelle. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Kabel gestohlen

Auf einer Baustelle in der Osterstraße in Aurich kam es in dieser Woche zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 6.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Baustelle nahe der Bundesstraße und entwendeten zig Meter Baustellen- und Starkstromkabel. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Autoscheibe eingeschlagen

In der Huntestraße in Norden haben Unbekannte die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr. Beschädigt wurde das Seitenfenster eines grauen Mercedes. Zu einem Diebstahl von Wertgegenständen kam es allerdings nicht. Wer weitere Angaben zu dem Geschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.

