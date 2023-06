Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Sachbeschädigung

Neuschoo - Bauwagen brannte

Esens - Unfallflucht auf Marktplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Sachbeschädigung

In Stedesdorf kam es am Wochenende zu einem Fall von Vandalismus. In der Falsterstraße beschädigten Unbekannte zwischen Freitaq und Montag die Verglasung einer Sporthalle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Neuschoo - Bauwagen brannte

In Neuschoo hat am Mittwochabend ein Bauwagen gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache fing ein Container auf einem Grundstück im Linienweg Feuer. Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.50 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht auf Marktplatz

Ein grauer Audi Q5 wurde am Mittwoch in Esens beschädigt. Auf dem Marktplatz stieß zwischen 9 Uhr und 10 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug zusammen. Der Verursacher flüchtet, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei Esens bittet um Hinweise unter 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell