Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Auffinden menschlicher Körperteile

Temmels (ots)

Am Dienstagnachmittag, 1. November 2022, erreichte die Polizei gegen 14 Uhr die Mitteilung eines Zeugen über den Fund menschlicher Körperteile im Bereich eines Parkplatzes in der Nähe von Temmels. Die Vermutung bestätigte sich den Einsatzkräften vor Ort. In einem Gebüsch abseits des Parkplatzes fanden die Ermittler mehrere Leichenteile einer bisher nicht identifizierten Person. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und im Laufe des heutigen Vormittags weitere Absuchen im Bereich der Fundstelle veranlasst. Zurzeit können keine Auskünfte hinsichtlich der Identität und der Herkunft des Opfers oder zu den näheren Umständen des Auffindens gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauern an.

