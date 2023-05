Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht in der Koblenzer Straße

Mayen (ots)

Am Freitag, den 12.05.2023 zwischen 10:00 und 19:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz gegenüber des "Haus des Döners" in Mayen (Koblenzer Str. 181) ein geparkter, silberner BMW 1er vermutlich durch einen anderen einparkenden PKW an der Fahrzeugfront beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

