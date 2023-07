Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Führerschein unterwegs - Flüchtiger nach Verfolgung gestellt

Neuss (ots)

Am Freitag (30.06.), gegen 11:20 Uhr, wollten eingesetzte Polizeibeamte in Neuss einen Rollerfahrer kontrollieren.

Ein 43-jähriger Neusser war auf der Further Straße in Richtung Kaarst unterwegs. Als die Polizeibeamten auf sich aufmerksam machten und den Rollerfahrer zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser und flüchtete über mehrere Straßen und Gehwege hinweg, bis er erneut auf die Karl-Arnold-Straße abbog und in einem verkehrsberuhigten Bereich auf circa 50 km/h beschleunigte. Von dort fuhr er erneut in Richtung Further Straße. Dort konnten die Beamten aufschließen und den Mann kontrollieren.

Mögliche Gründe für seine Flucht waren schnell gefunden: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Versicherungskennzeichen des Rollers war zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben. Im Helmfach befand sich ein weiteres Versicherungskennzeichen, welches weder dem Roller noch dem Mann zugeordnet werden konnte.

Die Beamten stellten den Roller sowie die beiden Kennzeichen sicher.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell