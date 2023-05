Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Täterfestnahme nach PKW-Aufbruch

Edenkoben (ots)

Gegen 02.20 Uhr wurde am heutigen Morgen (23.05.2023) ein Anwohner in der Privatstraße von einer aktivierten Alarmanlage eines PKW aufgeweckt. Ein unbekannter Mann hatte an einem geparkten VW Polo die linke Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug die in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse entwendet. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er erkennen, dass der Einbrecher zu Fuß flüchtete. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte in der Weinstraße ein 19 Jahre alter Mann aus Edenkoben angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle versuchte er, zu Fuß zu flüchten, konnte aber eingeholt und gefesselt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ob er für die zurückliegenden PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Weitere sachdienliche Hinweise oder ergänzende Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell