Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gasthäuser im Visier

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagmorgen mussten zwei Gastronomen feststellen, dass in der vorangegangenen Nacht ungebetene Gäste zugegen waren. Eine unbekannte Person betrat zur Nachtzeit den Innenbereich einer Lokalität in der Jenaischen Straße in Bad Klosterlausnitz. Vorab beschädigte diese zwei Türen. Augenscheinlich bemerkte der Langfinger dann die Überwachungstechnik, da er ohne Beute das Gebäude in unbekannte Richtung verließ. Ebenfalls ohne Beute verlief ein Einbruchsversuch in Hermsdorf. Der oder die Unbekannten versuchten sich widerrechtlich Zutritt zu einem Gastraum in der alten Regensburger Straße zu verschaffen. Den Eindringversuchen hielt die Tür jedoch stand, sodass nunmehr ein Sachschaden in vierstelliger Höhe zu verzeichnen ist. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Auch werden etwaige Zusammenhänge geprüft.

