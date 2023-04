Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl vereitelt

Jena (ots)

Einen Diebstahl vereitelt hat am Montagabend ein Detektiv in einem Elektronikfachmarkt in der Stadtrodaer Straße. Dieser konnte drei männliche Personen beobachten, welche sich recht auffällig im Markt bewegten. Eine davon hielt augenscheinlich Ausschau nach dem Verkaufspersonal, während die anderen Beiden an Geräten der Auslage manipulierten. Hier entfernten sie an zwei Notebooks die Magnetsicherung, um sich diese fortfolgend widerrechtlich anzueignen. Durch das Einschreiten des Detektivs jedoch wurde dies unterbunden und die drei männlichen Unbekannten entfernten sich fluchtartig aus dem Markt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell