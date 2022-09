Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Müll in Flammen

Am Mittwoch brannte im Ulmer Donautal in einer Halle eine größere Menge Müll.

Ulm (ots)

Kurz nach 17.30 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer auf einem Firmengelände in der Ernst-Abbe-Straße. In einer Lagerhalle brannte eine größere Menge, nicht umweltgefährdender, gewerblicher Restmüll. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und bekämpfte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Was den Brand verursachte ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern.

