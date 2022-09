Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag nahm eine Frau bei Erbach einer Fahrerin eines Rollers die Vorfahrt.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit einem VW von Ersingen in Richtung Dellmensingen. In Dellmensingen bog sie an einer Einmündung nach links in Richtung Erbach ein. Hierbei übersah sie wohl eine von rechts kommende 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrollers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 15-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun weshalb es zum Unfall kam. Sie schätzt den Schaden auf 1.000 Euro.

Hinweis von der Polizei:

17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 waren auf das Missachten der Vorfahrt zurückzuführen. Meist entstehen solche Unfälle, weil es Verkehrsteilnehmer eilig haben. Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

++++ 1917741

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell