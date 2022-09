Ulm (ots) - Gegen 8 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit einem VW von Ersingen in Richtung Dellmensingen. In Dellmensingen bog sie an einer Einmündung nach links in Richtung Erbach ein. Hierbei übersah sie wohl eine von rechts kommende 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrollers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden ...

