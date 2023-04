LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots) - Am 24.04.2023 gegen 07:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die Dürrenbacher Hütte in Richtung Kromsdorf. Hier wollte er wegen einer Lieferung in ein Grundstück einfahren. Dabei schätzte er offenbar den Abstand zu einem Ausstellungsstück aus Naturstein falsch ein. In der weiteren Folge kollidierte der Auflieger mit dem Stein und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr