Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Am 24.04.2023 gegen 06:00 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw Kia die Landstraße von Troistedt kommend in Richtung Bad Berka, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsunf konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Fahrerin eines Pkw Renault fuhr am 25.04.2023 gegen 05:15 Uhr von Thangelstedt kommend in Richtung Tannroda. Auch in diesem Fall lief ein Reh über die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte die Kollision nicht, am Pkw entstand Sachschaden.

