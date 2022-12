Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Abgestellter Anhänger durch Feuer beschädigt +++ Schulgebäude mit Farbe beschmiert +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Abgestellter Anhänger durch Feuer beschädigt, Mainz-Kastel, Am Weyer, 29.12.2022, 11.15 Uhr,

(pl)In der Straße "Am Weyer" in Mainz-Kastel wurden am Donnerstagvormittag ein abgestellter Anhänger und ein darin befindlicher Faltpavillon durch ein Feuer beschädigt. Der in dem Schankwagen ausgebrochene Brand wurde gegen 11.15 Uhr vom Mitteiler bemerkt und bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt, bevor er dann letztendlich von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde. Durch das frühe Eingreifen des Mitteilers konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Wiesbaden, Kohlheckstraße, 28.12.2022, 15.00 Uhr bis 29.12.2022, 10.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in der Kohlheckstraße die Fassade eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

