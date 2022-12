POL-WI: Einbrecher zugange +++ Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen +++ Vier Fahrzeuge zerkratzt +++ Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Wohnungseinbrüche über das Weihnachtswochenende, Wiesbaden, 23.12.2022 bis 26.12.2022,

(pl)Über das Weihnachtswochenende wurden in Wiesbaden vier Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Am Freitag brachen Unbekannte zwischen 10.00 Uhr und 22.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung in der Straße "Nerotal" ein und erbeuteten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Einen Tag später schlugen Wohnungseinbrecher zwischen 15.40 Uhr und 22.35 Uhr in der Beethovenstraße zu und durchwühlten die Räumlichkeiten bei der Suche nach Wertgegenständen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Galileistraße gingen die Täter am 1. Weihnachtsfeiertag zwischen 11.30 Uhr und 21.50 Uhr offensichtlich leer aus. In der Bert-Brecht-Straße wurde dann am 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 14.30 Uhr und 20.40 Uhr eine weitere Wohnung von Einbrechern aufgesucht und durchsucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Gartenhütte aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Kühweg, 17.12.2022, 17.00 Uhr bis 25.12.2022, 11,15 Uhr,

(pl)In einer Gartenkolonie im Bereich des Kühwegs in Erbenheim brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, dem 17.12.2022 und Sonntag, dem 25.12.2022 in eine Gartenhütte ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss der Hütte und entwendeten hieraus eine Wasserpumpe, eine Gastherme sowie eine Solarablage samt Zubehör im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, Nacht zum 25.12.2022,

(pl)Am Sonntag mussten mehrere Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Autoaufbrecher schlugen vermutlich in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag im Bereich Saalgasse, Richard-Wagner-Straße, Weinbergstraße sowie Prinzessin-Elisabeth-Straße zu und drangen in die Innenräume von mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein, woraus sie dann herumliegende Wertsachen entwendeten. Dabei reichte die Beute von Baumaschinen sowie hochwertigen technischen Gerätschaften über Bargeld bis hin zu Kleidungsstücken. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Vier Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Rosenstraße, Haydnstraße, Nacht zum 26.12.2022,

(pl)Im Bereich Rosenstraße sowie Haydnstraße wurden in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag mindestens vier geparkte Autos zerkratzt. Der durch die unbekannten Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen, Wiesbaden, 25.12.2022, 18.30 Uhr bis 26.12.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag auf einem Parkplatz in der Nixenstraße mehrere Fahrzeugreifen zerstochen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz neben der Eisbahn zu und beschädigten an mindestens sieben dort abgestellten Fahrzeugen die Reifen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das 3. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

