Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 55-Jährige mit Messer schwer verletzt+++ Rettungssanitäter bei Einsatz verletzt +++ Einbrüche in zwei Geschäftsräume +++ Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. 55-Jährige mit Messer schwer verletzt, Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, Donnerstag, 22.12.2022, 17:00 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde eine 55-jährige Wiesbadenerin in einer Wohnung in der Hermann-Brill-Straße durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt, und musste nach einer notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein dringend Tatverdächtiger wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei in die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung gerufen, nachdem der Rettungsdienst dort die verletzte Frau vorgefunden hatte. Schnell wurde klar, dass die Frau mit einem Messer verletzt worden war. Ermittlungen vor Ort lenkten den Tatverdacht auf den 60-jährigen Wohnungsinhaber. Aus diesem Grund wurde dieser festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Am heutigen Mittag wird der Wiesbadener auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, welcher bezüglich einer Fortdauer der Inhaftierung entscheiden wird. Das Tatgeschehen ist nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen noch unklar. Augenscheinlich hatten der Mann und die Frau gemeinsam in der Wohnung Alkohol konsumiert; eine entsprechende Alkoholisierung wurde bei dem Tatverdächtigen festgestellt. Wie und warum es dann zu dem Angriff mit dem Messer kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen.

2. Rettungssanitäter bei Einsatz verletzt Donnerstag, 22.12.2022, 17:00 Uhr Schiersteiner Straße, Wiesbaden Biebrich

(jg) Im Rahmen eines Rettungsdiensteinsatzes wurde ein Sanitäter durch einen Fußtritt am Kopf verletzt.

Die Rettungsdienstbesatzung versorgte eine hilflose und kaum ansprechbare Person, welche an einer Bushaltestelle in der Schiersteiner Straße lag. Es gelang der Besatzung den hilflosen Mann auf die Trage zu legen. Als sie ihn für den Transport anschnallen wollten, schlug und trat dieser um sich. Dabei trat der spätere Beschuldigte gezielt in die Richtung des Sanitäters und traf diesen im Gesicht. Durch die hinzugerufene Streifendienstbesatzung wurde eine Anzeige wegen einer Körperverletzung aufgenommen. Der Sanitäter erlitt leichte Verletzungen.

3. Einbrüche in zwei Geschäftsräume

Wiesbaden-Nordost, Taunusstraße Mittwoch, 21.12.2022, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 22.12.2022, 06:30 Uhr

(my)In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, dem 21.12.2022 und Donnerstagmorgen, dem 22.12.2022 wurden zwei Firmengeschäftsräume in der Taunusstraße in Wiesbaden-Nordost Ziel von Einbrechern. Auf bislang ungeklärte Art und Weise verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Büroräume und durchsuchten die darin befindlichen Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden aus den beiden Geschäftsstellen insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Videokamera und mehrere Schreibwaren entwendet. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter mit dem Diebesgut von der Tatörtlichkeit. An den betroffenen Eingangstüren entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruchdiebstahl aus Mehrfamilienhaus - Zielrichtung Kellerverschläge Mittwoch, 21.12.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 22.12.2022, 10:00 Uhr Biebricher Allee, Wiesbaden

(jg) In der Nacht von Mittwoch, den 21.12.2022 auf Donnerstag, den 22.12.2022 verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und entwendeten Wertgegenstände aus den Kellerabteilen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Keller. Anschließend gelang es unbemerkt mehrere der Abteile aufzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Hausverwaltung entstand durch gewaltsam beschädigte Holzabtrennungen der Kellerräume ein Sachschaden in bis dato unbekannter Höhe. Das Gesamtdiebesgut Keller wird auf ca. 2600EUR geschätzt.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Pedelec im Visier von Langfinger,

Wiesbaden, Kirchgasse Donnerstag, 22.12.2022, 12:30 Uhr

(ew)In der Wiesbadener Innenstadt ist am Donnerstagmittag ein E-Bike gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte zunächst das Spiralschloss des in der Kirchgasse angeschlossenen Fahrrads auf und endwendete dieses anschließend. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1.400 Euro. Der männliche Täter soll circa 30 Jahre und 1,75 Meter groß gewesen sein. Des Weiteren soll er braune, kurze Haare, einen Dreitagebart und ein insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Bekleidet soll der Täter mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarz/grauen/blauen Laufschuhen der Firma "Adidas" gewesen sein. Eine Begleitperson des Täters kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 50 bis 60 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild und lichtes Haar. Die Begleitperson soll mit einer blauen Hose und einem blauen Sweatshirt bekleidet gewesen sein. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

6. Diebstahl von Baustelle

Wiesbaden, Mainz-Kastel- Georg-Beatzel-Straße Mittwoch, 21.12.2022, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 22.12.2022, 08:00 Uhr

(ew) Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum vom vergangenen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen auf das Gelände einer Baustelle in der in Mainz-Kastel gelegenen Georg-Beatzel-Straße und entwendeten dort neben einem orangefarbenen Baustromkasten auch ein Starkstromkabel. Die Täter verschafften sich zunächst über das Zufahrtstor Zugang zum Baustellengelände, wo sie anschließend das Vorhängeschloss des Baustromkastens knackten. Anschließend flohen die Täter mit dem oben genannten Diebesgut in unbekannte Richtung. Durch das Entwenden des ca. 100m langen Kabels und des Baustromkastens entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Revier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

7. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik Donnerstag, der 22.12.2022, 07:47 Uhr

(my)Am Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Kasteler Straße und Straße der Republik zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 35-jährige Radfahrer befuhr die Biebricher Allee in Richtung der Straße der Republik und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach links in die Kasteler Straße einzubiegen. Der 63-jährige Autofahrer befuhr die Straße der Republik und wollte geradeaus auf die Biebricher Allee fahren. Beim Abbiegevorgang übersah der Radfahrer den entgegenkommenden Dacia-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen zunächst vor Ort medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von circa 1.200 Euro.

8. Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße Donnerstag, der 22.12.2022, 21:35 Uhr

(my)Eine unter Alkoholeinfluss stehende 69-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend in der Ludwig-Erhard-Straße in Wiesbaden einen Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von circa 17.400 Euro verursacht. Die PKW-Führerin soll gegen 21:35 Uhr die Ludwig-Erhard-Straße aus Richtung Hans-Böckler-Straße in Richtung Freudenbergstraße befahren haben, wobei sie aus bisher unbekannten Gründen nach links von ihrem Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Opel. Dieser wurde durch den Aufprall in einen, am rechten Fahrbahnrand, geparkten Sprinter geschoben. Die beiden Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Fahrzeugführer klagten über leichte Schmerzen in Armen und Beinen. Nach Durchführung eines Alkoholtests konnten die Beamten bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille feststellen.

9. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei Wiesbaden für die kommende Woche:

Donnerstag, 29.12.2022: B 455

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

