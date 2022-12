Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 14-Jähriger in Untersuchungshaft +++ Widerstand bei Festnahme +++ Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus +++ Verkehrsunfall mit Rettungswagen +++ Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. 14-Jähriger in Untersuchungshaft,

Wiesbaden, 16.12.2022

(he)Am vergangenen Wochenende konnte das Wiesbadener Haus des Jugendrechts einen Jugendlichen festnehmen, welcher in der Vergangenheit schon mehrfach durch straffälliges Verhalten aufgefallen war. Da im Zusammenhang mit der Festnahme Raubgut aufgefunden werden konnte, welches wenige Tage zuvor bei einem Raub mit Messer entwendet worden war, ordnete nun eine Ermittlungsrichterin Untersuchungshaft an. Der 14-Jährige Wiesbadener befindet sich schon längere Zeit im besonderen Blickpunkt des Hauses des Jugendrechts, kam jedoch immer wieder, unter anderem wegen der fortlaufenden Begehung von Eigentums- und Gewaltdelikten, mit dem Gesetz in Konflikt. Nachdem er nun durch das aufgefundene Raubgut und entsprechende Zeugenaussagen als dringend tatverdächtig für den am 07.12.2022 begangenen Raub an zwei 10- und 11-Jährigen galt, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ aufgrund der gesammelten Erkenntnisse einen Haftbefehl, welcher unmittelbar vollstreckt wurde.

2. Widerstand bei Festnahme,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 21.12.2022, 18:00 Uhr

(he)Gestern Abend versuchte ein 57-jähriger Wiesbadener sich gegen seine Festnahme zu wehren, verhielt sich währenddessen gegenüber der eingesetzten Polizeistreife aggressiv, beleidigte diese, spuckte und trat nach den Einsatzkräften. Nachdem es in der Wohnung des Mannes zu einem Streit zwischen ihm und einer Bekannten gekommen war, wurde die Polizei alarmiert. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses gab sich der 57-Jährige sofort aufbrausend und aggressiv. Als ihm die Handfesseln angelegt werden sollten, wehrte er sich dagegen und trat nach den Einsatzkräften. Gemeinsam mit einer zweiten Polizeistreife wurde der Wiesbadener dann mit einem Einsatzfahrzeug in das Polizeigewahrsam transportiert. Auch auf der Fahrt beruhigte er sich nicht, schlug um sich und beschädigte den Streifenwagen. Im Polizeigewahrsam wurde dann aufgrund der bestehenden Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt. Bis zum darauffolgenden Tag verblieb der Mann im Polizeigewahrsam.

3. Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus, Wiesbaden, Mittwoch, 21.12.2022,

(fh)Ein Betrüger hat am Mittwoch als Bankangestellter getarnt versucht einen Mann aus Wiesbaden hinters Licht zu führen. Der Unbekannte meldete sich zunächst telefonisch bei dem Wiesbadener und gab sich als Mitarbeiter seines Geldinstitutes aus. Durch technische Tricks wurde sogar die tatsächliche Telefonnummer der Bank auf dem Display angezeigt. Durch dieses Vorgehen versuchte sich der Täter das Vertrauen des Mannes zu erschleichen. Der angebliche Bankmitarbeiter gab dann vor, dass es auf dem Konto des Wiesbadeners zu falschen Überweisungen gekommen sei und man nunmehr von Seiten der Bank das Problem beheben müsse. Dafür solle sich der Wiesbadener eine App herunterladen. Ziel des Unbekannten war es, so an sensible Daten zu gelangen und letztlich auf das Konto zugreifen zu können. Der Angerufene bemerkte jedoch rechtzeitig, dass etwas nicht stimmte und beendete das Gespräch. Ihm entstand so glücklicherweise kein finanzieller Schaden.

Die Polizei empfiehlt:

- Geben Sie am Telefon niemals sensible oder persönliche Daten preis. - Tätigen Sie niemals telefonisch Überweisungen - Im Zweifelsfall: Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der entsprechenden Bank oder Behörde zurück, um sich zu erkundigen. - Seien Sie sich bewusst, dass Rufnummernanzeigen gefälscht werden können!

4. Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden, Dornfelderweg Sonntag, 18.12.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 19.12.2022, 14:00 Uhr

(my)Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Montagmittag, 14:00 Uhr kam es im Dornfelderweg in Main-Kostheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der Carport eines Anwesens massiv beschädigt. Der Unfallverursacher verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Aufgrund der Schadenshöhe und den aufgefundenen gelben Farbanhaftungen, könnte es sich um einen gelben Kastenwagen gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Das 2. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Wiesbaden-Delkenheim, Straubinger Straße Mittwoch, 21.12.2022, 17:20 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 17:50 Uhr

(my)Am Mittwochnachmittag, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 17:50 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straubinger Straße in Delkenheim. Die unbekannten Täter versuchten vergeblich sich gewaltsam an Türen und Fenstern Zugang in das Haus zu verschaffen. Die heimkehrende Hausbesitzerin konnte im Garten drei schmale, dunkel gekleidete Personen feststellen, die jedoch gerade dabei waren, vom Grundstück zu flüchten. Die erfolglosen Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer (0611) 345-0 Hinweise entgegen.

6. Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Wiesbaden, Dotzheimer-Straße Mittwoch, 21.12.2022, 15:43 Uhr

(my)Am Mittwoch kam es im Kreuzungsbereich der Dotzheimer Straße und Carl-von-Linde-Straße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rettungswagen. Der Krankenwagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, über die rot anzeigende Ampel, in die Kreuzung ein und stieß mit einer 26-jährigen Autofahrerin zusammen, die ebenfalls beabsichtigte, die Kreuzung zu queren. Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

7. Diebstahl der Aluverkleidung einer Hausfassade Wiesbaden-Dotzheim, Wiesbadener Straße Freitag, 16.12.2022, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 13:05

(my)In der Zeit von Freitag, dem 16.12.2022 bis Mittwoch, dem 21.12.2022 kam es in der Wiesbadener Straße in Dotzheim zu einem Diebstahl der Aluminiumverkleidung an einer Hausfassade. Die Täter entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise die verschraubte, sowie verklebte Aluverkleidung des Hauses und das darüberliegende Abdeckblech. An der Gebäudewand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der Materialwert des Diebesgutes kann mit etwa 1.000 Euro beziffert werden. Das 3. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

8. Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden-Westend, Scharnhorststraße Mittwoch, 21.12.2022, 07:45 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 21:30 Uhr

(my)Zwischen Mittwochmorgen und Mittwochabend kam es in der Scharnhorststraße im Wiesbadener-Westend zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Hebeln Zugang in das Mehrfamilienhaus und in die beiden Wohnungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Wohnräumlichkeiten durchsucht und hierbei aus einer Wohnung mehrere Schmuckgegenstände im Wert von circa 900 Euro entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüren entstand ein Gesamtschaden von etwa 500,00 Euro. Die Einbrecher flüchteten mit der Beute in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

