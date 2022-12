Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Circa 150 Unfälle durch Eisglätte +++ Einbruch in Gewerbeobjekt +++ mehrere Pkw angegangen +++ Einbrecher kommen tagsüber

1. Einbruch in Firma ohne Beute,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Freitag, 16.12.2022, 18:40 Uhr bis Samstag, 17.12.2022, 03:45 Uhr

(ps) Einen Sachschaden von insgesamt 500EUR verursachten unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Freitagabend und Samstagmorgen beim Einbruch in ein einstöckiges Gewerbeobjekt in der Hagenauer Straße.

Nachdem Sie vermutlich über einen Zaun des rückwärtig gelegenen Bereichs auf das Firmengelände gelangten, drangen die Täter mittels eines unbekannten Hebelwerkzeug über ein Bürofenster in das Objekt ein. Im Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Schränke und Schubladen eines Einzelbüros und des Verkaufsraumes. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt ohne Beute über die Einstiegsstelle und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Tel.: 0611 345-0 zu melden.

2. Bargeld nach Einbruch aus Büro entwendet, Wiesbaden, Milanstraße , Freitag, 16.12.2022, 13:00 Uhr bis Samstag, 17.12.2022, 13:20 Uhr

(ps) Insgesamt 60EUR Bargeld erbeuteten unbekannte Täter zwischen dem vergangenen Freitagmittag und Samstagmittag beim Einbruch in einen Büroraum in der Milanstraße und verursachten dabei rund 500EUR Sachschaden.

Nachdem sich die unbekannten Täter über ein Hoftor Zugang zum Hinterhof des Grundstückes verschafft hatten, wurde mittels unbekannten Hebelwerkzeugs auf ein Fenster im Erdgeschoss eingewirkt. Dadurch verschafften sich die Täter Zugang zum Objekt und durchwühlten sämtliches Mobiliar. Aus einem der Möbelstücke wurde eine Geldkassette entnommen und samt dem Inhalt in Form von ca. 60EUR Bargeld entwendet. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt vermutlich über die Einstiegsstelle und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Tel.: 0611 345-0 zu melden.

3. Mehrere Einbrüche in Pkw,

Wiesbaden, Samstag, 17.12.2022 bis Sonntag, 18.12.2022

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden zu mehreren Einbruchsdiebstählen aus Pkw. Eine genaue Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. In der Regerstraße machten sich der oder die Täter an einem Kia Sportage zu schaffen. Als die Halterin am Sonntagmorgen zu ihrem Pkw kam, stand die Fahrertür offen und der Innenraum war durchwühlt. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. In der Adolfsallee hatten es die Täter auf einen schwarzen Opel abgesehen. Die unbekannten Täter schnitten an dem Cabriolet das Verdeck auf und griffen sich die im Innenraum liegende hochwertige Daunenjacke. Es entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Ein Audi Q7 wurde in der Forststraße in Sonnenberg von Unbekannten durchwühlt. Wie diese in den Fahrzeuginnenraum gelangten ist unbekannt. Entwendet wurde nichts. Hinweise zu den Taten nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrecher kommen tagsüber,

Wiesbaden-Erbenheim, Weglache, Freitag, 16.12.2022, 07:30 Uhr - 11:50 Uhr

(he)Am späten Freitagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass es bereits tagsüber in Erbenheim zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen war, bei dem die Täter Schmuck, Kleidung und Schuhe entwendet hatten. Die Wohnungsinhaberin hatte ihre in der Weglache gelegene Wohnung zwischen 07:30 Uhr und 11:50 Uhr verlassen. In dieser Zeit gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise in die in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung. Eine genaue Schadenshöhe konnte die Geschädigte noch nicht beziffern. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

5. Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen, Polizeipräsidium Westhessen, Sonntag, 18.12.2022 bis Montag, 19.12.2022

(fh)Zwischen Sonntagnacht und Montagmittag hat der einsetzende Schneeregen und die damit verbundenen glatten Fahrbahnen alle fünf Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Westhessen beschäftigt und zu Dutzenden Einsätzen geführt. Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnen die fünf Polizeidirektionen in der Summe knapp 150 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen verloren die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf den glatten Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und rutschten unter anderem gegen geparkte Fahrzeuge, Straßenschilder oder auch Grundstücksbegrenzungen. Glücklicherweise hielt sich die Zahl der Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, in Grenzen. Der Polizei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Unfälle mit Verletzten bekannt. In drei Fällen hatten die verantwortlichen Unfallverursacherinnen und Unfallverursacher ersten Ermittlungen zufolge unerlaubt die Unfallstellen verlassen. Im Dienstbezirk der Polizeidirektion Wiesbaden kam es zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr zu über 20 Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit glatten Straßen. Auch in Wiesbaden wurden zum Glück, nach bisher vorliegenden Erkenntnissen, Verkehrsteilnehmer wenn überhaupt nur leicht verletzt. In den allermeisten Fällen blieb es bei Blechschäden bei geringer Geschwindigkeit. Oftmals rutschten fahrende Kraftfahrzeuge in am Straßenrand geparkte Pkw. Im Bereich Schöne Aussicht war auch ein Streufahrzeug in einen Unfall verwickelt.

Generelle Tipps zu den aktuellen Witterungsverhältnissen:

Achten Sie auf die richtige Bereifung.

Sorgen Sie für eine freie Sicht, ein kleines Sichtfenster reicht nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden. Schalten sie die entsprechenden Beleuchtungen des Fahrzeuges ein. Passen Sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges den Straßenverhältnissen an. Sie sollten bei Glätte behutsam mit dem Gaspedal umgehen und ruckartige Lenkbewegungen möglichst vermeiden.

