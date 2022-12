POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung

Homburg (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, den 12.12.2022, mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Kleinottweiler Straße in Homburg-Jägersburg aus Richtung Bexbach kommend. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Saar-Pfalz-Straße touchierte dieses Fahrzeug in der dortigen Rechtskurve einen auf dem Gehweg montierten Pfosten und beschädigte diesen. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der ...

