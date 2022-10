POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Diebstahl in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 29. Oktober 2022, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter*innen Zutritt zu einem Einfamilienhaus im 'Ginsterweg' in Hude. Der/ die Täter*innen hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Es wurden die Räumlichkeiten ...

mehr