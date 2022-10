POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Ankündigung von Fahrradkontrollen in der südlichen Wesermarsch

Delmenhorst (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 30.10.2022, wurde ein roter Fiat in der Haasenstraße in Brake beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde der linke Außenspiegel des geparkten PKW abgetreten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150,- Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in Brake in Verbindung. Rückfragen bitte an: ...

mehr