Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Praxis +++ Einbruch in Reihenhaus +++ Kabeldiebe auf Baustelle unterwegs +++ Diebstahl aus Zustellerfahrzeug +++ Diebstahl aus Hotelrezeption

Wiesbaden (ots)

1. Kabeldiebe auf Baustelle unterwegs,

Wiesbaden, Viktoriastraße, Freitag, 16.12.2022 bis Dienstag, 20.12.2022, 07:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes waren auf einer Baustelle in der Viktoriastraße Diebe unterwegs und verursachten durch einen Kabeldiebstahl einen Schaden von circa 3.500 Euro. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und gestern, 07:00 Uhr betraten die Täter den dortigen Rohbau, zerschnitten in einem Zählerraum mehrere schon verlegte Kabel und entwendeten größere Mengen davon. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden-Bierstadt, Von-Bergmann-Straße, Dienstag, 20.12.2022, 17:15 Uhr bis 23:30 Uhr

(he)Gestern Abend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Reihenhaus in Bierstadt gemeldet, bei dem die Täter einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro verursachten. Zwischen 17:15 Uhr und 23:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch den Garten an ein Fenster im Erdgeschoss, öffneten dieses gewaltsam und gelangten so in das Hausinnere. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut abgesucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Bargeld aus Pkw entwendet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Majoranweg, Dienstag, 20.12.2022, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(he)Gestern kam es im Majoranweg in Sonnenberg zu einem Diebstahl aus einem Pkw, bei dem der oder die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuteten. Der schwarze Mercedes G 350 war zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der Hausnummer 29 abgestellt. Im Fahrzeuginnenraum befanden sich ein Rucksack mit Geldtaschen samt Bargeld sowie eine Aktentasche. Beides war bei der Rückkehr des Besitzers gegen 17:00 Uhr verschwunden. Wie die oder der Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangen konnten steht nicht abschließend fest. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu dem Diebstahl.

4. Diebstahl aus Hotelrezeption,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Dienstag, 20.12.2022, 03:25 Uhr

(he)Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Bahnhofstraße im Rezeptionsbereich eines dort gelegenen Hotels zu einem Diebstahl, bei dem ein unbekannter Täter eine Trinkgeldkasse samt circa 100 Euro Bargeld entwendete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Dieb gegen 03:25 Uhr unberechtigt Zutritt zum Eingangsbereich des Hotels und suchte die Rezeption nach Diebesgut ab. Hierbei fiel ihm die Kasse in die Hände. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als circa 35-40 Jahre alt, circa 1,70-1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren und dunklen Kinnbart. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Mantel, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen gewesen. Die Wiesbadener Polizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Mann.

5. Wohnungseinbruchdiebstahl

Wiesbaden-Biebrich, Paracelsusweg, Dienstag, 20.12.2022, 17:20 Uhr bis Dienstag, 20.12.2022, 19:30 Uhr

(my)Am späten Dienstagnachmittag kam es im Paracelsusweg in Biebrich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei betraten unbekannte Täter das Grundstück und verschafften sich Zugang in das Haus, indem die Terrassentür beschädigt wurde. Nachdem die Wohnräume durchsucht wurden, entwendeten die Täter Bargeld und Schmuckgegenstände im Wert von circa 400 Euro. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbruch in Praxis

Wiesbaden, Goldgasse, Montag, 19.12.2022, 10:00 Uhr bis Dienstag, 20.12.2022, 08:10 Uhr

(my)Zwischen Montag, 10:00 Uhr und Dienstag, 08:10 Uhr kam es in der Goldgasse in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Praxis. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in das Treppenhaus, in dem sich auch die Eingangstür der Praxis befindet. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet und sich somit Zugang in die Geschäftsräume verschafft. Nachdem diese durchsucht wurden, flüchteten die unbekannten Täter mit einer verschlossenen Geldkassette. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Diebstahl aus Zustellerfahrzeug

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Dienstag, 20.12.2022, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 08:45 Uhr

(my)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Herrmann-Brill-Straße in Wiesbaden zu einem Diebstahl von Paketen aus einem Paketzustellerfahrzeug. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Die Täter verschafften sich mittels unbekannten Hebelwerkzeug Zugang in das Fahrzeuginnere und entwendeten mehrere Pakete. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell