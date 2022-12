Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Beim Diebstahl von Dekofigur ertappt - Sicherheitsmitarbeiter angegriffen +++ Graffiti-Sprayerinnen festgenommen +++ Grundstücksmauern mit Farbe beschmiert +++ Einbruch in Erdgeschosswohnung

Wiesbaden (ots)

1. Beim Diebstahl von Dekofigur ertappt - Sicherheitsmitarbeiter angegriffen, Wiesbaden, Luisenplatz, 28.12.2022, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch hat ein 25-jähriger Sicherheitsmitarbeiter auf dem Luisenplatz drei Männer beim Diebstahl einer Dekorationsfigur ertappt und bei einer anschließenden Auseinandersetzung mit dem Trio leichte Verletzungen erlitten. Die drei Täter wurden gegen 00.30 Uhr auf dem Gelände des Kinderweihnachtsmarktes dabei erwischt, wie sie einen Deko-Schneemann an sich nahmen und hiermit die Flucht ergreifen wollten. Als der Sicherheitsmitarbeiter die Verfolgung aufnahm und die Diebe zur Rede stellte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher der 25-Jährige leicht verletzt wurde und das Diebesgut zu Boden fiel. Das Trio ließ die beschädigte Figur zurück und ergriff in Richtung Rheinstraße die Flucht. Einer der Täter soll etwa 1,80 Meter groß sowie ca. 25 Jahre alt gewesen sein und schwarze, bis über die Ohren gehende, Locken gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jacke, eine beige Hose und eine Brille. Die beiden Komplizen seien dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Graffiti-Sprayerinnen festgenommen,

Wiesbaden-Biebrich, Am Schlosspark, 27.12.2022, 19.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend hat die Wiesbadener Polizei zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayerinnen festgenommen. Die Polizei wurde gegen 19.50 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwei jugendliche Mädchen vor wenigen Minuten in der Straße "Am Schlosspark" in Biebrich eine Hauswand mit Farbe besprüht haben sollen. Die Polizeikräfte konnten daraufhin in der Nähe des Tatortes zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen festnehmen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf und die noch die Farbdosen bei sich trugen. In der Straße "Am Schlosspark" wurden zwei frische Graffitis an Hausfassaden entdeckt. Die beiden Mädchen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Grundstücksmauern in der Adelheidstraße mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Adelheidstraße, 21.12.2022, 10.00 Uhr bis 22.12.2022, 10.30 Uhr,

(pl)In der Adelheidstraße haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche drei Grundstücksmauern mit orangener Farbe beschmiert. Die Graffitis wurden zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag angebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Weinbergstraße, 12.12.2022, 17.00 Uhr bis 27.12.2022, 16.30 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurde eine Erdgeschosswohnung in der Weinbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie weitere aufgefundene Wertgegenstände. Der Einbruch wurde am Dienstag, dem 27.12.2022, festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell