Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet und Unfall gebaut

Eisfeld (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung wollten Dienstagvormittag (28.03.2023) einen Seat-Fahrer in Eisfeld kontrollieren. Als der Mann das Vorhaben bemerkte gab er Gas und flüchtete mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Er fuhr in Richtung Bahnhof und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto rauschte nach rechts von der Straße, überfuhr den Bordstein und einen Grünstreifen, durchbrach anschließend eine Hecke und prallte gegen mehrere Mülltonen. Als der Seat endlich stand, stieg der 22-jährige Fahrer aus und wollte flüchten, doch die Beamten stoppten ihn. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamin und so musste der Mann, der einen Schaden von etwa 6.000 Euro verursachte, eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe binden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige das Auto ohne das Wissen des Halters nutzte. Neben den Anzeigen unter anderem wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln und Straßenverkehrsgefährdung, muss er sich nun auch noch wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell