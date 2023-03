Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei durchsucht Gaststätte nach Hinweis auf Betäubungsmittel

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Einen Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der lokalen Rauschgiftkriminalität konnten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitagabend in Bruchsal verzeichnen.

In das Visier der Ermittler des Polizeireviers Bruchsal geriet eine Gaststätte in der Viktoriastraße. Bei der Bar soll es sich mutmaßlich um ein Lager für Betäubungsmittel handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Karlsruhe erwirkt werden, den die Polizei am Freitagabend vollstreckte. Hierbei stellten die Beamten rund 4 Gramm Amphetamin, 1,6 Gramm Kokain und 1,2 Gramm Marihuana sicher. Zudem wurde im Bereich des Tresens ein Schlagring aufgefunden. Insgesamt konnten sechs Tatverdächtige ermittelt werden. Diese müssen nun mit Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz rechnen.

Staatsanwältin Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Manuel Kunz, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

