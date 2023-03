POL-KA: (KA) Östringen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein 39-Jähriger randalierte am Freitagabend in der Haslacher Straße. Hierbei beschädigte er mehrere Gegenstände, griff Polizeibeamte an und warf ein Fahrrad auf die Fahrbahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der Beschuldigte gegen 18:40 Uhr durch die genannte Straße und trat gegen geparkte Fahrzeuge, Blumenkübel und Mülltonnen. In der Folge ...

