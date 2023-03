Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - 36-jährige Frau getötet - Sonderkommission eingerichtet

Karlsruhe (ots)

Eine 36-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr in ihrer Wohnung in Philippsburg mit schweren Verletzungen aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau an den Folgen der Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand muss von einem Kapitalverbrechen ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat für die weiteren Ermittlungen eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft

Dennis Krull, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

