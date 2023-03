Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw tödlich verunglückt

Karlsruhe (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Samstagabend im Bereich des Karlsruher Rheinhafens ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach den ersten Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes befuhr eine 67-jährige Pkw-Lenkerin kurz nach 19 Uhr die Wikingerstraße und setzte dazu an, nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam ihr in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein 46 Jahre alter Motorradfahrer entgegen und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin erlitt durch das Unfallgeschehen einen Schock.

Neben den Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden auch Notfallseelsorger in die weiteren Maßnahmen einbezogen.

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Spurenauswertung beschlagnahmt. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen und insbesondere die genaue Rekonstruktion des Unfallverlaufs erfolgen bei der Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe.

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell