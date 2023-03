POL-KA: Karlsruhe - Radfahrer bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte steckten am Freitagmorgen ein Fahrzeug in Daxlanden in Brand. Ein weiterer Pkw wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündeten ein oder mehrere Täter gegen 02:30 Uhr in der Pappelallee ein Auto an. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge verhindern. Jedoch wurde ...

mehr