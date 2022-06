Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a. N., Lkrs RW) Fahrzeug in Brand gesetzt

Zeugenaufruf (25.06.2022)

Oberndorf a. N. (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es in den frühen Morgenstunden am heutigen Samstag (25.06.2022), gegen 02:25 Uhr, in Oberndorf am Neckar, Rosenfelder Straße, auf dem Parkplatz unterhalb der Brücke. Ein Pkw Mitsubishi Colt, welcher nicht mehr zum Verkehr zugelassen war, wurde offensichtlich in Brand gesetzt. Der Colt brannte komplett aus. Der entstandene wirtschaftliche Totalschaden wird mit ca. 500 Euro beziffert. Ob die Brücke durch die Hitzeentwicklung Schaden genommen hat bedarf der weiteren Abklärung. Die Feuerwehr Oberndorf war mit drei Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz. Unmittelbar vor dem Brand wurden an der genannten Örtlichkeit einige Jugendliche festgestellt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Entstehung des Fahrzeugbrands oder zu den Jugendlichen machen können, mögen sich beim Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, melden.

