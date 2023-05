Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots)

Nachtrag zum Brand eines Mehrparteienhauses in Landau

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5505387

Nach dem Brand eines Mehrparteienhauses in Landau wurde der Brandort zwischenzeitlich von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem Brandsachverständigen untersucht. Nach den Feststellungen ist davon auszugehen, dass der Brand in einem Zimmer im Obergeschoss des Anwesens und dort im Bereich des Bettes ausgebrochen ist. Der Bewohner dieses Zimmers zog sich bei dem Versuch, den Brand zu löschen, Verletzungen zu, weswegen er vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt wurde. Er konnte bereits am Folgetag wieder entlassen werden. Entgegen der ersten Pressemeldung erhöht sich damit die Zahl der Verletzten auf zwei Personen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte eine technische Ursache für den Brandausbruch auszuschließen sein und ist davon auszugehen, dass der Brand durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

