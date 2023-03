Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte besprühen Mahnmal in der Feldmark/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag, 17. März 2023, ein Mahnmal für Opfer des Nationalsozialismus im Stadtgarten an der Zeppelinallee mit Graffitis besprüht. Ein Zeuge, der die Schmierereien sah, rief um 12.48 Uhr die Polizei. Die Beamten sicherten die Graffitis fotografisch und machten sie umgehend unkenntlich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinwiese an die Kriminalinspektion Staatsschutz unter der Rufnummer 0209 365 8501 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

