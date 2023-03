Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Geldinstitut - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Geldinstitut in Hassel am Montag, 20. März 2023, Zeugen. Unbekannte verschafften sich gegen 3.15 Uhr unerlaubt Zutritt zu der Bank an der Polsumer Straße indem sie eine Fensterscheibe mit einem großen Gegenstand beschädigten. Es wurden zahlreiche Schließfächer aufgebrochen. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Angaben, ob etwas entwendet wurde oder wie hoch die Schadenshöhe ist, können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter den Telefonnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder der Rufnummer 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

