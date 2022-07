LPI-SHL: Auf dem Feld gelandet

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstag zwei Mülltonnen für Altpapier, welche zur Leerung am Straßenrand in der Wiesenstraße in Hildburghausen standen. Zeugen, die Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

