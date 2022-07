LPI-NDH: In Fleischerei eingebrochen, Diebe gehen leer aus

Mühlhausen (ots) - Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag eine junge Mutter mit ihrer dreijährigen Tochter in Mühlhausen. Die 22-Jährige wollte mit dem Kind die Straße An der Burg am Fußgängerüberweg überqueren, als sie ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem BMW beim Einbiegen aus Richtung Stätte erfasste. Mutter und Kind kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, wurden aber nicht schwerwiegend verletzt. Die ...

mehr