Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 23.05.2022, zwischen 05:30 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich folgender Sachverhalt:

Durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher wurde ein roter Nissan Micra beschädigt. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Schulstraße 7 in Ober-Ramstadt, dort im Kurvenbereich, am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin oder der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges hat auf bisher unbekannte Art und Weise den Nissan am Frontstoßfänger, sowie am Kotflügel auf der linken Seite beschädigt. Dabei entstanden mehrere Kratzer, sowie eine Delle. Aufgrund von weißer Fremdfarbe am Nissan liegt die Vermutung nahe, dass der Unfallverursacher ein weißes Fahrzeug führte. Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bzw. zum Tatverantwortlichen bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt.

