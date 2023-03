POL-MK: Jugendliche hebeln Gullideckel aus

Iserlohn (ots) - Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen in eine Industriehalle Am Großen Teich ein. Die Täter entwendeten ein Schweißgerät und einen Winkelschleifer. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Erneut waren Betrüger mit ihrer ...

