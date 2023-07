Polizei Hagen

POL-HA: 24-jähriger Mann greift bei Personenkontrolle Polizisten an und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 24-jähriger Mann griff am Donnerstagabend (20.07.2023) in der Innenstadt Polizeibeamte an, als diese ihn wegen eines Verstoßes gegen ein bestehendes Bereichsbetretungsverbotes kontrollierten. Die Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei führten, gegen 20.30 Uhr, Personenkontrollen im Bereich des Hauptbahnhofs durch. Dabei fiel ihnen der 24-Jährige auf, gegen den ein aktuelles Bereichsbetretungsverbot besteht. Als die Beamten den Mann ansprachen, reagierte dieser sowohl verbal als auch körperlich aggressiv und versuchte wegzulaufen. Sie legten ihm Handschellen an und brachten den 24-Jährigen zum Polizeigewahrsam. Während der Fahrt dorthin war er weiterhin aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Einen der Beamten kratzte er. Im Polizeigewahrsam spuckte der Mann außerdem in die Richtung der Polizisten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. (sen)

