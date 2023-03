Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 14-jährigen Radler in der Sonnenbühlstraße umgefahren und anschließend mit einem Audi RS6 mit rotem Kennzeichen geflüchtet - Polizei bittet dringend um Hinweise

Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag hat ein etwa 45-jähriger Fahrer eines dunklen Audis des Typs RS6 mit angebrachten roten Kennzeichen auf der Sonnenbühlstraße einen 14-Jährigen mit einem Pedelec angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der 14-Jährige war gegen 13.50 Uhr auf der Sonnenbühlstraße in Richtung Mainaustraße unterwegs, als ein dunkler Audi im Bereich der Abzweigung Harder Gasse oder auch kurz danach von rechts auf die Sonnenbühlstraße abbog und dabei das Hinterrad des Fahrrades streifte. Infolge des Streifvorgangs stürzte der Junge und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall oder den verletzten Jungen zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit dem dunklen Audi. Nach Angaben des 14-Jährigen dürfte es sich bei dem Auto des Verursachers um einen dunklen Audi RS6 gehandelt haben, an welchem rote Autokennzeichen angebracht waren. Zudem soll an dem Fahrzeug seitlich die Aufschrift "Graf Hardenberg" angebracht gewesen sein. Den Fahrer beschrieb der Junge als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt mit Bart und weißblonden Haaren. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt dürften sich mehrere Passanten im Bereich der Unfallstelle befunden und entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere diese Personen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

