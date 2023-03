Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos - Bankholzen, L 193, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Moos - Bankholzen, L 193, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Unfall, bei welchem sich eine Motorradfahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am späten Montagnachmittag zwischen Moos und Bankholzen auf der Landesstraße 193 gekommen. Dort fand an diesem Nachmittag eine polizeiliche Geschwindigkeitskontrolle statt. Kurz nach 16.45 Uhr sollte ein Mercedes-Fahrer angehalten werden, der zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde. Nachdem der kontrollierende Beamte mit entsprechender Warnkleidung und Anhaltekelle dem Mercedes-Fahrer Haltesignal gegeben hatte, reduzierte dieser die Geschwindigkeit, um anzuhalten. Zwei hinter dem Mercedes befindliche Motorräder, eine Kawasaki Ninja mit einer 18-jährigen Fahrerin und eine KTM Duke eines 21-jährigen Motorradfahrers, scherten daraufhin unvermittelt hinter dem Mercedes nach links auf die Gegenfahrspur aus. Hierbei kam es zum seitlichen Kontakt der beiden Motorräder, wobei der 21-Jährige mit der KTM ins Trudeln geriet und stürzte. Die 18-Jährige konnte die Kawasaki ohne Sturz zum Stillstand bringen. Während der Gestürzte nach eigenen Angaben keine Verletzungen davontrug, hatte sich die 18-Jährige eine schmerzhafte Verletzung am Ellenbogen zugezogen. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung ab. An der KTM entstand beim Sturz rund 3000 Euro Sachschaden. Die Kawasaki wurde nur leicht beschädigt. Die beiden Biker müssen sich nun für den Unfall verantworten.

