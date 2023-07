Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung - Diepholz, Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag 18.06.2023 gegen 00.30 Uhr kam es auf dem Schützenfest in Fahrenhorst zu einer Schlägerei. Ein 53-jähriger Mann aus Bremen wurde dabei durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Auch drei weitere Personen erlitten Verletzungen (wir berichteten). Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet, gerade auch wegen der schweren Verletzungen, weitere Zeugen sich zu melden. Auch mit dem Handy gemachte Videoaufzeichnungen sollten ohne Angst der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Zeugen können sich bei der Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, oder bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer hat gestern gegen 11.40 Uhr an der Einmündung Delmenhorster Straße / 3-K-Weg einen Verkehrsunfall verursacht, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Der 74-Jährige bog mit nicht angepaßter Geschwindigkeit von der Delmenhorster Straße in den 3-K-Weg ab und kollidierte mit dem Pkw einer 63-jährigen Fahrerin, die im 3-K-Weg wartete. Der Schaden an den Pkw beträgt ca. 2000 Euro.

Marl - Verkehrsunfall

Beim Einbiegen auf die Osnabrücker Straße (B 51) übersah gestern gegen 13.30 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer den Verkehr auf der Osnabrücker Straße und kollidierte mit dem Pkw einer 49-jährigen Fahrerin. Diese wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Am Donnerstag gegen 14.00 Uhr übersah ein 82-jähriger Pkw-Fahrer beim Überqueren der Vechtaer Straße (B 69) den Pkw eines 32-jährigen Fahrers und beide kollidierten. Der 82-Jährige wollte die B 69 von der Straße Lindloge in Richtung Schaftrift überqueren. Der 32-Jährige befuhr die B 69 in Richtung Vechta. Die beiden Fahrer sowie drei Mitfahrer im Pkw des 32-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell