Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Fahrer flüchtet und versteckt sich - Diepholz, Verkehrsunfall mit acht Verletzten -

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit acht Verletzten

Insgesamt acht Personen wurden bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch gegen 03.55 Uhr leicht verletzt. Die 53-jährige Fahrerin eines VW-Transporters befuhr in der Nacht die Ortsumgehung Diepholz aus Richtung Sulingen kommend. Im Kreisverkehr zur B 69 fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache zunächst über die Mittelinsel und anschließend geradeaus in einen Graben. Alle acht Mitfahrer in dem Transporter wurden leicht verletzt und mit vier Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lembruch - Pkw-Fahrer versteckt sich

Um einer Verkehrskontrolle zu umgehen, ist gestern Vormittag gegen 10.25 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer zunächst zu Fuß geflüchtet und hat sich anschließend in einem Durchflussrohr unter der B 51 versucht zu verstecken. Es hat ihm nichts genützt, die Polizei hat ihn nach kurzer Suche gefunden. Eine Polizeistreife wollte den 20-Jährigen auf der B 51 in Höhe der Einmündung Heider Weg anhalten und kontrollieren. Der 20-Jährige hielt zwar an, flüchtete dann aber zu Fuß. Nachdem er entdeckt worden war, wurde auch der Grund seiner Flucht klar. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte auch in seinem Pkw noch Betäubungsmittel gelagert. Nach Abgabe einer Blutprobe und Sicherstellung der Betäubungsmittel wurde der 20-Jährige wieder entlassen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße Einmündung An den Roden leicht verletzt. Der 17-Jährige befuhr den Geh-und Radweg auf der falschen Seite an der Bahnhofstraße. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Bahnhofstraße nach links in die Straße An den Roden abbiegen. Hierbei übersah er den 17-Jährigen, beide kollidierten und der 17-jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von rund 2800 Euro.

Syke - Aufgefahren und weggefahren

Am Dienstag um kurz vor 16:30 Uhr befuhr eine 75-jährige Sykerin die B6 in Fahrtrichtung Barrien, als sie auf Höhe des Kreismuseums vor der Ampel halten musste. Dies erkannte ein nachfolgender Transporter-Fahrer aus Bremen zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 38-jährige Transporter-Fahrer stieg kurz aus, flüchtete dann aber von der Unfallstelle. Zwei Zeuginnen konnten sich die Daten des Firmenwagens merken, so dass der Fahrer im Verlauf des Abends noch festgestellt werden konnte. Er wird sich jetzt zusätzlich noch einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Bassum - Pedelec-Fahrer verletzt

Der Fahrer eines Elektrofahrrades überquerte am Dienstagvormittag gegen 11:00 die Sulinger Straße Höhe Kreissparkasse und achtete nicht auf einen PKW, der kurz zuvor aus der Querstraße eingebogen war. Der 85-jährige Bassumer stieß mit dem Ford Fiesta zusammen und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt ca. 1200 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Pedelec gestohlen

Am Montag in der Zeit von 17:40 bis 19:30 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein, an einem Fahrradständer angeschlossenes, Elektrofahrrad der Marke Giant im Wert von ca. 3000 Euro gestohlen. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel.04252 / 938250, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell